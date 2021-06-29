Киевская область второй день подряд соответствует красной зоне по одному из показателей

Однако сейчас регион отнесен к зеленой зоне карантинных ограничений

Министерство Здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины. Согласно им, Киевская область соответствует красной зоне карантина по одному из показателей.

В частности, по состоянию на сегодня, 29 июня, этот регион, как и остальные области Украины, находится в зеленой зоне карантина. Однако, в Киевской области в настоящее время красный уровень по показателю охвата тестирования на COVID-19. Вчера количество проведенных тестов на коронавирус составило 277, вместо нормы - не менее 300 тестов на 100 тысяч населения.

Фото: Минздрав

Как известно, для того, чтобы область попала в красную зону карантина необходимо, чтобы красному уровню соответствовали по меньшей мере 2 показателя. Поэтому сейчас Киевская область остается в зеленой зоне карантинных ограничений.

Примечательно, такая ситуация с распространением коронавируса в Киевской области наблюдается уже второй день подряд.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки выявили 182 новых случая COVID-19. Самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской (8) областях.