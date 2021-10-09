Киевлянин рассказал, каково жить в проблемном недострое

Дом на Харьковском шоссе, 17-А. Фото Елены Голубевой 112ua.tv

Инвесторы в строительство 29-этажного дома на Харьковском шоссе, 17А, должны были заселиться в свои квартиры в 2008 году, но это произошло лишь в 2013-м. С тех пор они живут в условиях перебоев электричества и нехватки водоснабжения. Об этом Артем Логвин, глава объединения жильцов дома, рассказал журналистке Алене Голубевой.

Логвин говорит, что по закону в течение 120 дней после выдачи сертификата на дом застройщику он должен был передать внешние сети поставщикам услуг тепла, электричества, воды. Но на протяжении трех лет с момента получения застройщиком сертификата этого не происходило.

Воды дому не хватает по сей день. Без электричества бойлеры не работают, а с электричеством, по словам Логвина, постоянные перебои. При этом дом не газифицирован, так что нагреть в качестве альтернативы воду на плите жильцы не могут.

"В 2017 году мы были вынуждены ввести график потребления электричества – оно подавалось по два часа на каждую секцию. За это время жильцы должны были успеть помыться, приготовить еду, зарядить мобильные телефоны, насладиться телевизором и компьютером. Ну или хотя бы чаем: без электричества нагреть воду в квартирах дома невозможно, хоть костер разводи на балконе", - рассказывает Логвин.

Тариф на электричество жильцы дома до 2018 года платили более высокий, промышленный. В часы пик, когда потребление достигало предельного для дома значения, в доме происходил блэкаут. Лифты в это время также не работали.

Отопление включалось в ноябре-декабре по временным механизмам от "Еврореконструкции". Тепло также некоторое время не могли подключить из-за затопленного подвала. Через дыры возле дома в него поступала дождевая вода. Жильцы силами откачали воду, убрали грязь, переложили асфальт возле дома.

Застройщик не предусмотрел противопожарную систему в доме, как и противопожарную сигнализацию. Гидрант подключить негде. Дому все еще не присвоен почтовый адрес.

Детальнее об опасностях инвестиций в первичный рынок недвижимости читайте в материале "Из хорошего – только бетон: Как "попадают" люди, покупающие квадратные метры в киевских новостроях".