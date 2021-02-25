Украинцам рассказали, как получить вторую дозу вакцины от COVID-19

Украинцам рассказали, как получить вторую дозу вакцины Фото из открытых источников

Повторную прививку будут делать через 4-12 недель после введения первой дозы

Украинцы, которых вакцинировали от коронавируса, смогут получить повторную прививку через 4-12 недель после введения первой дозы. Ее будут делать мобильные группы в тех же медицинских учреждениях. Об этом сообщил координатор по вакцинации в Киеве, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк, передает "РБК-Украина".

"Когда после первого укола пройдет необходимый промежуток времени - от 4 до 12 недель для AstraZeneca, мы формируем график и мобильные бригады повторно объезжают те же медицинские учреждения. И там уже делают вторую прививку медикам", - заявил он.

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В то же время граждане, которые не смогут вовремя получить вторую дозу вакцины от коронавируса, смогут привиться в другой больнице, которая по графику будет проводить вакцинацию. Для этого там нужно предварительно записаться.

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Напомним, накануне в Украине началась вакцинация населения против коронавируса. Первыми прививку индийским препаратом CoviShield получили врачи мобильной медицинской бригады. Всего за день было вакцинировано 159 украинцев.

В четверг, 25 февраля, в Минздраве пообещали начать вакцинацию во всех областях.