Киевлян предупредили о снеге на 24 ноября

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Также на дорогах столицы ожидается гололедица

Погода в Киеве завтра, 24 ноября, будет холодной, ожидается мокрый снег. Водителей предупреждают о гололедице на дорогах. Об этом сообщается в Telegram-канале Патрульной полиции Киева.

"По данным Укргидрометцентра, 24 ноября в Киеве ожидаются осадки мокрого снега, на дорогах гололедица. Водители, будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и соблюдайте правила дорожного движения", - говорится в сообщении.

Также водителей призывают сменить шины на своем авто на зимние, а пешеходов - использовать светоотражающие элементы.

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Напомним, что в Киеве сегодня, 23 ноября, пошел первый снег. Он падает в центральных районах города.