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Киев в ночь на 1 декабря может запретить въезд грузовиков: в чем причина

Укринформ

Это поможет уменьшить нагрузку на дорожную сеть

В ночь на 1 декабря, в случае непогоды, в Киеве могут ограничить въезд грузовиков в город. Об этом сообщает Telegram-канал КГГА.

Еще до начала осадков, дорожники начнут обработку дорог, мостов и тротуаров противогололедными средствами.

"В случае ухудшения погодных условий будет принято решение об ограничении въезда крупногабаритного транспорта в город. Такая мера позволит уменьшить нагрузку на дорожную сеть города и уменьшить вероятность пробок", - пишет прессслужба КГГА.

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Ранее сообщалось, что в первый день зимы ожидаются снегопады в ряде областей. Киев не станет исключением, снег выпадет и там.

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