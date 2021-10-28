Киев в красной зоне карантина: Власти ввели дополнительные ограничения

С полуночи 1 ноября в столице запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, фитнес-центров, рынков, кинотеатров, театров

В Киеве помимо стандартных ограничений красной зоны, в которую город переходит с 1 ноября, власти ввели и дополнительные требования. Об этом сообщает " РБК-Украина ".

Отмечается, что с полуночи 1 ноября в столице запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, фитнес-центров, рынков, кинотеатров, театров.

Ограничений можно избежать только при условии вакцинации персонала и посетителей - требуется полный курс прививок.

Также альтернативой вакцинации может быть отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген (срок действия тестов - 72 часа).

Подчеркивается, что с понедельника без COVID-документов под запретом будут:

кафе и рестораны,

отели,

заведения соцзащиты,

спортзалы и фитнес-центры,

Центры предоставления админуслуг,

управление труда и соцзащиты,

управление Пенсионного фонда,

массовые мероприятия,

ТРЦ (вход в торговые центры запрещен для всех несовершеннолетних без сопровождения родителей).

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Кроме этого, в красной зоне работа садиков и начальной школы не ограничивается.

Так, садики с 1 ноября смогут работать только при условии вакцинации 100% персонала. А школы, в том числе и младшие классы, переходят на дистанционку.

В частности не регулируется и работа транспорта. В Киеве решили не останавливать транспорт, как это было раньше во время локдауна. Но есть условие - у пассажиров должен быть COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.

Проверять документы при посадке не будут, но в КГГА уже анонсировали выборочные проверки, которые будут проводить правоохранители.

Подчеркивается, что нарушителей ждет штраф-от 17 до 34 тысяч гривен.

Без ограничений в красной зоне карантина могут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветклиники, АЗС, банки и почта.

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Напомним, ранее мы писали, что Киев с 1 ноября переходит в красную зону эпидопасности распространения коронавируса и соответственно усиливает карантинные ограничения. Такое решение сегодня приняла на своем заседании Государственная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.