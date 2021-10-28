Киев в красной зоне карантина: Власти ввели дополнительные ограничения
С полуночи 1 ноября в столице запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, фитнес-центров, рынков, кинотеатров, театров
В Киеве помимо стандартных ограничений красной зоны, в которую город переходит с 1 ноября, власти ввели и дополнительные требования. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Отмечается, что с полуночи 1 ноября в столице запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, фитнес-центров, рынков, кинотеатров, театров.
Ограничений можно избежать только при условии вакцинации персонала и посетителей - требуется полный курс прививок.
Также альтернативой вакцинации может быть отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген (срок действия тестов - 72 часа).
Подчеркивается, что с понедельника без COVID-документов под запретом будут:
- кафе и рестораны,
- отели,
- заведения соцзащиты,
- спортзалы и фитнес-центры,
- Центры предоставления админуслуг,
- управление труда и соцзащиты,
- управление Пенсионного фонда,
- массовые мероприятия,
- ТРЦ (вход в торговые центры запрещен для всех несовершеннолетних без сопровождения родителей).
Кроме этого, в красной зоне работа садиков и начальной школы не ограничивается.
Так, садики с 1 ноября смогут работать только при условии вакцинации 100% персонала. А школы, в том числе и младшие классы, переходят на дистанционку.
В частности не регулируется и работа транспорта. В Киеве решили не останавливать транспорт, как это было раньше во время локдауна. Но есть условие - у пассажиров должен быть COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.
Проверять документы при посадке не будут, но в КГГА уже анонсировали выборочные проверки, которые будут проводить правоохранители.
Подчеркивается, что нарушителей ждет штраф-от 17 до 34 тысяч гривен.
Без ограничений в красной зоне карантина могут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветклиники, АЗС, банки и почта.
Напомним, ранее мы писали, что Киев с 1 ноября переходит в красную зону эпидопасности распространения коронавируса и соответственно усиливает карантинные ограничения. Такое решение сегодня приняла на своем заседании Государственная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.