Киев снова накроет снегопад: Синоптики назвали дату

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Он также ожидается 30 ноября по всей территории Украины

В Киеве на следующей неделе синоптики прогнозируют снегопад. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Как отмечается, снег накроет столицу 30 ноября. При этом, соответствующая погода ожидается во всех областях Украины.

В то же время, в "снежный" день температура воздуха в Киеве составит днем 0...+2 и ночью так же. А по всей территории страны температура будет колебаться -1...+7 днем.

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Напомним, что 24 ноября в Киеве была холодная погода с мокрым первым снегом. Водителей предупреждали о гололедице на дорогах.

Кроме этого, в декабре 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла.

А месячное количество осадков ожидается 33-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм, что в пределах нормы (в северо-восточной части несколько меньше нормы).

При этом, в Украине на сегодня объявлено штормовое предупреждение.

Так, в ближайший час, с содержанием до конца суток 26 ноября, ночью и утром 27 ноября порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с (I уровень опасности, желтый).