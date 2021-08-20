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Киев сковали пробки: Из-за репетиции военного парада перекрыто движение транспорта

РБК-Украина

Дороги перекрыты в центральной части города и подъезды к ней

Из-за второй репетиции военного парада в Киеве снова максимально перекрыто движение транспорта в центральной части города и подъезды к ней. Об этом сообщил РБК-Украина.

Как отмечается, перекрытыми дорогами движется военная техника, которая примет участие в параде к 30-летию независимости Украины.

РБК-Украина

С 15:30 до 18:00 перекрыто:

  • ул. Академика Туполева
  • проспект Победы
  • ул. Маршала Рыбалка
  • ул. Вячеслава Чорновола
  • ул. Старовокзальная
  • ул. Жилянская
  • ул. Антоновича

С 15:30 до 01:15 перекрывают:

  • ул. Большая Васильковская (на участке от Лыбедской площади до ул. Крещатик)
  • ул. Крещатик, ул. Михайловская (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости)
  • ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.)
  • Петровская Аллея
  • Парковая дорога
  • Владимирский спуск
  • Боричев спуск
  • ул. Набережно-Крещатицкая (от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала)
  • Набережное шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой)

С 19:00 до 01:15 ограничат движение на:

  • ул. Нижний Вал
  • ул. Глыбочицкая
  • Глубочицкий проезд
  • ул. Вячеслава Чорновола
  • проспект Победы
  • ул. Старовокзальная
  • ул. Жилянская
  • ул. Антоновича

Новости по теме: В Киеве из-за репетиции парада ко Дню Независимости будут перекрывать улицы. Перечень
       

Напомним, что 18 августа в Киеве проходила репетиция парада ко Дню Независимости Украины, из-за чего в городе ввели ряд ограничений на улицах и образовались значительные пробки. На большинстве киевских территорий было затруднено движение транспорта.

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