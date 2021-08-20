Киев сковали пробки: Из-за репетиции военного парада перекрыто движение транспорта

Дороги перекрыты в центральной части города и подъезды к ней

Из-за второй репетиции военного парада в Киеве снова максимально перекрыто движение транспорта в центральной части города и подъезды к ней. Об этом сообщил РБК-Украина.

Как отмечается, перекрытыми дорогами движется военная техника, которая примет участие в параде к 30-летию независимости Украины.

РБК-Украина

С 15:30 до 18:00 перекрыто:

ул. Академика Туполева

проспект Победы

ул. Маршала Рыбалка

ул. Вячеслава Чорновола

ул. Старовокзальная

ул. Жилянская

ул. Антоновича

С 15:30 до 01:15 перекрывают:

ул. Большая Васильковская (на участке от Лыбедской площади до ул. Крещатик)

ул. Крещатик, ул. Михайловская (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости)

ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.)

Петровская Аллея

Парковая дорога

Владимирский спуск

Боричев спуск

ул. Набережно-Крещатицкая (от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала)

Набережное шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой)

С 19:00 до 01:15 ограничат движение на:

ул. Нижний Вал

ул. Глыбочицкая

Глубочицкий проезд

ул. Вячеслава Чорновола

проспект Победы

ул. Старовокзальная

ул. Жилянская

ул. Антоновича

Напомним, что 18 августа в Киеве проходила репетиция парада ко Дню Независимости Украины, из-за чего в городе ввели ряд ограничений на улицах и образовались значительные пробки. На большинстве киевских территорий было затруднено движение транспорта.