Киев сковали пробки: Движение транспорта затруднено

В частности это обусловлено массовыми дорожно-транспортными происшествиями

В Киеве образовались пробки из-за массовых дорожно-транспортных происшествий на дорогах. Об этом сообщили в Google Maps.

Как отмечается, движение транспорта затруднено на Правом берегу города, в частности на Набережном шоссе, проспекте Победы, бульваре Дружбы Народов, бульваре Леси Украинки, проспекте Степана Бандеры.

Также пробки образовались на мосту метро, Северном мосту и мосту Патона.

При этом, на Левом берегу Киева движение затруднено на проспекте Шухевича, бульваре Перова, Броварском проспекте, Харьковском шоссе.

Пробки в Киеве Google Maps

Напомним, что ранее в центре Киева на улице Владимирской провалилась дорога. В результате движение транспорта на улице было частично ограничено.

Кроме этого, в центре Киева из-за проведения массового мероприятия, ограничили движение транспорта.

В частности, это произошло на улице Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади); Европейской площади; улицы Крещатик; бульваре Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской); улицы Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).