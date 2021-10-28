Киев приближается к "красной" зоне карантина: Какие показатели превышены

В столице завышены показатели по COVID-госпитализациям и загруженности коек с кислородом

В Киеве уже несколько дней подряд эпидемические показатели коронавируса превышают допустимые значения, вследствие чего вскоре столицу могут перевести в красную зону карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, в городе показатели по COVID-госпитализаций составляют более 90 при установленной норме 60 на 100 тысяч населения. Также превышены показатели загруженности коек с кислородом - за последние три дня 65,8%, 66,0% и 67,2% при допустимом уровне не более 65%.

Сейчас Киев находится в оранжевой зоне эпидемической опасности.

МИНЗДРАВ

К слову, по состоянию на 27 октября самый высокий показатель госпитализаций с коронавирусом в Херсонской области - 138,9 на 100 тыс. населения, а наибольшая загруженность COVID-кроватей в Донецкой области - 86,6%.

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Напомним, во время вчерашнего внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) было принято решение с субботы, 30 октября, перевести семь областей в красную зону. Карантин усилят на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей.