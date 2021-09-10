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Киев попал в топ-5 городов мира с самым грязным воздухом

Киев. Майдан Независимости Фото из открытых источников

Индекс Киева составляет 137 при норме в 50

Сегодня, 10 сентября, в Киеве зафиксирован один из самых высоких показателей загрязнения воздуха среди городов мира. Об этом свидетельствуют данные портала Iqair, который следит за уровнем загрязнения воздуха в режиме реального времени.

Как отмечается, по состоянию на 09:50 индекс Киева составлял 137 при норме в 50. Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения".

При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют одевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха.

Кроме того, Киев опередили Красноярск (Россия), Кабул (Афганистан), Дубай (ОАЭ) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

IQAir

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Напомним, ранее в Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что ежегодно загрязнение воздуха уносит семь миллионов жизней. Сейчас главной причиной такой трагедии называют сжигание ископаемого топлива в мире.

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