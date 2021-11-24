Киев попал в пятерку самых инстаграмных городов мира
Столица Украины упоминалась в Instagram почти 22 млн раз
Украинская столица заняла четвертое место в рейтинге самых инстаграмных городов мира. Киев уступил только Риму, Рио-де-Жанейро и Венеции. Об этом сообщает Travel+Leisure.
По подсчетам компании по креативным ресурсам Design Bundle, Киев в этом году упоминался в Instagram почти 22 млн раз.
Возглавил рейтинг исторический центр Рима с примерно 61,2 млн публикаций, за ним идет Рио-де-Жанейро с примерно 45 млн, а тройку лидеров замыкает Венеция с почти 25,8 млн отметок.
Все объекты, обозначенные пользователями соцсети, относятся к категории культурных. Культурными объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО в Киеве являются Киево-Печерская Лавра и комплекс София Киевская.
Топ-10 самых инстаграмных городов выглядит так:
- Исторический центр Рима - 61 млн;
- Рио-де-Жанейро - 45 млн;
- Венеция и ее лагуна - 25 млн;
- Киев - почти 22 млн;
- Исторический центр Флоренции - 21 млн;
- Исторический центр Праги - 17 млн;
- Будапешт - 14 млн;
- Бразилиа (столица Бразилии) - 13 млн;
- Исторический центр Санкт-Петербурга - почти 11 млн;
- Город Кито (столица Эквадора) - почти 10 млн.
К слову, согласно статистике ЮНЕСКО, странами с самым большим количеством интересных объектов являются Италия с 58 памятниками, за ней следуют Китай — 56, Германия — 51 и Франция и Испания — по 49 в каждой.
В Украине находится 7 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ранее сообщалось, что Украина хочет подать заявку на включение Чернобыльской зоны в список мирового наследия ЮНЕСКО. Перед тем, как отправить заявку в ООН, места должны быть включены в национальный список культурного и исторического наследия.