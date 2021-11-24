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Киев попал в пятерку самых инстаграмных городов мира

София Киевская Фото из открытых источников

Столица Украины упоминалась в Instagram почти 22 млн раз

Украинская столица заняла четвертое место в рейтинге самых инстаграмных городов мира. Киев уступил только Риму, Рио-де-Жанейро и Венеции. Об этом сообщает Travel+Leisure.

По подсчетам компании по креативным ресурсам Design Bundle, Киев в этом году упоминался в Instagram почти 22 млн раз.

Возглавил рейтинг исторический центр Рима с примерно 61,2 млн публикаций, за ним идет Рио-де-Жанейро с примерно 45 млн, а тройку лидеров замыкает Венеция с почти 25,8 млн отметок.

Все объекты, обозначенные пользователями соцсети, относятся к категории культурных. Культурными объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО в Киеве являются Киево-Печерская Лавра и комплекс София Киевская.

Топ-10 самых инстаграмных городов выглядит так:

  • Исторический центр Рима - 61 млн;
  • Рио-де-Жанейро - 45 млн;
  • Венеция и ее лагуна - 25 млн;
  • Киев - почти 22 млн;
  • Исторический центр Флоренции - 21 млн;
  • Исторический центр Праги - 17 млн;
  • Будапешт - 14 млн;
  • Бразилиа (столица Бразилии) - 13 млн;
  • Исторический центр Санкт-Петербурга - почти 11 млн;
  • Город Кито (столица Эквадора) - почти 10 млн.

К слову, согласно статистике ЮНЕСКО, странами с самым большим количеством интересных объектов являются Италия с 58 памятниками, за ней следуют Китай — 56, Германия — 51 и Франция и Испания — по 49 в каждой.

В Украине находится 7 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Ранее сообщалось, что Украина хочет подать заявку на включение Чернобыльской зоны в список мирового наследия ЮНЕСКО. Перед тем, как отправить заявку в ООН, места должны быть включены в национальный список культурного и исторического наследия.

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