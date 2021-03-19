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Минздрав обновил карантинные зоны: Киев стал "красным"

Фото из открытых источников

Кроме столицы, в красной зоне находятся еще четыре области

Киев и еще 4 региона попали в красную зону по показателям распространения коронавируса, еще 12 областей Украины – "оранжевые". Об этом говорится в обновленных данных МОЗ.

Сейчас в красной зоне находятся, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области, а также столица.

В оранжевой – Винницкая, Донецкая, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская области.

Другие регионы – в желтой зоне.

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Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что западные области находятся в большом риске попадания в красную зону карантинных ограничений

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