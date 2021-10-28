Киев переходит в красную зону с 1 ноября, - решение госкомиссии по ТЭБ и ЧС

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Изменения вступят в силу в полночь

Киев с 1 ноября переходит в красную зону эпидемической опасности распространения коронавируса и соответственно усиливает карантинные ограничения. Такое решение сегодня приняла на своем заседании Государственная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 01 ноября 2021 года “красный” уровень эпидемической опасности на территории города Киева. Красный уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и тому подобное. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы", - отметил он.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко призвал правительство ввести в городе красную зону карантина и анонсировал введение строгих ограничений в столице с понедельника, 1 ноября.

Мэр напомнил, что речь идет о следующие ограничения: только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом можно будет работать и посещать: заведения питания, гостиницы, учреждения и учреждения социальной защиты, спортзалы и фитнес-центры, ЦНАПы, управления труда и соцзащиты, управления пенсионного фонда. А также проводить массовые мероприятия, посещать торгово-развлекательные центры. Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.