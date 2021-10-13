Киев накануне долгих выходных сковали пробки: Где затруднено движение транспорта

На левом берегу столицы ситуация лучше

В Киеве сегодня вечером, 13 октября, образовались пробки. Движение затруднено преимущественно в центре столицы, а также на улицах, где возникли дорожно-транспортные происшествия. Об этом свидетельствуют данные Google Maps .

Отмечается, что на правом берегу пробки образовались на бульваре Тараса Шевченко, где произошло по меньшей мере четыре аварии, на улице Бассейной, улице Саксаганского, на проспекте Победы возле Шулявки, там тоже произошло ДТП.

Также движение затруднено на улицах Довженко, Крещатик, Сечевых Стрельцов, на Владимирском спуске, улицах Саперно-Слободской, Валерия Лобановского и на Большой Окружной дороге.

Google Maps

Кроме этого, заторы наблюдаются на Южном мосту и мосту Патона.

Подчеркивается, что на левом берегу столицы ситуация лучше.

Здесь пробки наблюдаются на Харьковском шоссе, Броварском проспекте, на перекрестках Здолбуновской с Урловской, Михаила Драгоманова и проспектом Григоренко.

Движение также затруднено в районе Позняков и на Осокорках.

Google Maps

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Напомним, ранее мы писали, что Киев в пятницу утром, 24 сентября, сковали пробки из-за непогоды. Автомобильное движение осложнилось на многих улицах столицы. Также наблюдалось большое количество аварий.