Киев начал подготовку к третьей волне эпидемии коронавируса

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Среди прочего, городские власти поручили проработать вопрос увеличения количества реаниматологических коек в больницах, которые определены для приема больных с подозрением на COVID-19

Киев начал готовиться к третьей волне эпидемии острой респираторной болезни СOVID-19. Об этом говорится в протоколе № 10 заседание штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которое состоялось под председательством первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, передает пресс-служба КГГА.

В частности, учитывая более тяжелые формы течения болезни, связанной с новыми штаммами СOVID-19, в документе говорится о необходимости проработать вопрос увеличения количества реаниматологических коек в столичных больницах, которые определены для приема больных с подозрением на коронавирус.

"Несмотря на ситуацию с заболеваемостью в мире и, в частности, в соседних странах, Киев уже принимает необходимые управленческие решения. Сейчас – период отпусков, и украинцы путешествуют как внутри страны, так и заграницу. Конечно, во время путешествий риск заразиться увеличивается. К тому же, инфекционисты говорят о высокой контагиозности нового штамма вируса. Поэтому сегодня мы уже готовим госпитальные базы для приема больных коронавирусной болезнью. Подготовка, в первую очередь, предполагает обеспечение кислородом медицинских кроватей, средствами защиты медицинского персонала, медикаментами – пациентов", – отметил Поворозник.

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Согласно протоколу, руководители больниц города, включенных в второй волны госпитальных баз приема больных СOVID-19, должны подготовить медицинские учреждения для приема больных во время третьей волны эпидемии. В частности, обеспечить подключение кроватей к кислороду, закупить необходимые медикаменты и средства индивидуальной защиты.

Кроме того, согласно документу, городская власть направит обращение к руководителям предприятий, учреждений и организаций инфраструктуры всех форм собственности относительно составления и направления в КГГА списков работников, которые потребуют спецпропусков на проезд в общественном транспорте в случае введения усиленных карантинных ограничений.

"Одним из важных и действенных факторов в противодействии распространению болезни является избежание больших скоплений людей, а следовательно – ограничение работы общественного транспорта. Для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы, уже в ближайшее время предприятия критической инфраструктуры должны предоставить информацию о необходимом количестве пропусков. На этот раз мы планируем ввести электронные пропуска. Таким образом мы персонализируем пропуска, чтобы ими могли воспользоваться только киевляне, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры", – прокомментировал Поворозник.

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Он также напомнил, что в столице продолжается вакцинация против СOVID-19 и призвал горожан записаться на прививку в удобное время с помощью системы чтобы обезопасить себя и близких от риска заболевания. Вакцинация является бесплатной.

Напомним, ранее генеральный директор Центра общественного здоровья МОЗ Украины Роман Родина заявлял, что в Украине планируют запустить вакцинацию от COVID-19 в аптеках этот вопрос еще находится на рассмотрении. До конца лета есть амбициозный план - сделать прививку 10 млн украинцев.