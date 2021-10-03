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Киев может перейти в "оранжевую зону" карантина, - Госпродпотребслужба

Фото из открытых источников

По мнению экспертов, уберечь от локдауна в столице может только вакцинация горожан

Киев может перейти в "оранжевую зону" карантина, однако это произойдет не в ближайшее время. Такие прогнозы озвучил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии сайту "Сегодня".

"Киев может перейти в оранжевую зону карантина. Угроза есть, но это произойдет не в ближайшее время. А вот чтобы столица не попала в красную зону карантина, поможет только вакцинация", – рассказал Рубан.

В пример глава Госпродпотребслужбы привел ведущие европейские страны, в том числе, Великобританию. В этих странах, по словам Рубана, более 70-80% граждан вакцинированы, и там не нужно вводить строгих ограничений.

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