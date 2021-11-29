Киев и пять областей не имеют признаков красной зоны карантина, - Минздрав
По их показателям регионы можно переводить в желтую зону
В Украине столица и пять областей уже не имеют ни одного признака красной зоны эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Как отмечается, город Киев, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области все еще остаются красными, однако по их показателям можно переводить в желтую зону.
В частности, в этих регионах до нормы опустились такие показатели:
- загруженность кроватей с кислородом (менее 65%);
- уровень госпитализаций и его динамика (менее 60 на 100 тыс. населения и менее 50% соответственно);
- уровень заболеваемости;
- коэффициент выявления случаев инфицирования (менее 20%).
При этом количество тестирований по всей Украине на зеленом уровне.
Напомним, в Украине по состоянию на понедельник, 29 ноября, в красной зоне эпидопасности находятся Киев и 18 областей. На оранжевом уровне находятся Полтавская и Закарпатская области, а желтая зона установлена в Кировоградской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.