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Киев и пять областей не имеют признаков красной зоны карантина, - Минздрав

Pixabay

По их показателям регионы можно переводить в желтую зону

В Украине столица и пять областей уже не имеют ни одного признака красной зоны эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Как отмечается, город Киев, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области все еще остаются красными, однако по их показателям можно переводить в желтую зону.

В частности, в этих регионах до нормы опустились такие показатели:

  • загруженность кроватей с кислородом (менее 65%);
  • уровень госпитализаций и его динамика (менее 60 на 100 тыс. населения и менее 50% соответственно);
  • уровень заболеваемости;
  • коэффициент выявления случаев инфицирования (менее 20%).

При этом количество тестирований по всей Украине на зеленом уровне.

данные Минздрава

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Напомним, в Украине по состоянию на понедельник, 29 ноября, в красной зоне эпидопасности находятся Киев и 18 областей. На оранжевом уровне находятся Полтавская и Закарпатская области, а желтая зона установлена в Кировоградской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.

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