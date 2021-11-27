Киев и область завтра накроет туман

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Туман накроет регион утром и ночью

В Киеве и области 28 ноября синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Ночью и утром 28 ноября туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности", - говорится в публикации.

Кроме того, по данным синоптиков, завтра ночью и утром туман накроет большинство западных, центральных и южных областей.

Вместе с тем, в ГСЧС рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать следующим советам:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

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Напомним, ранее в Одессе в понедельник, 22 ноября, через сильный туман четыре авиалайнера не смогли своевременно прибыть в международный аэропорт "Одесса".