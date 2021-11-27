Киев и область завтра накроет туман
Туман накроет регион утром и ночью
В Киеве и области 28 ноября синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"Ночью и утром 28 ноября туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности", - говорится в публикации.
Кроме того, по данным синоптиков, завтра ночью и утром туман накроет большинство западных, центральных и южных областей.
Вместе с тем, в ГСЧС рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать следующим советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Напомним, ранее в Одессе в понедельник, 22 ноября, через сильный туман четыре авиалайнера не смогли своевременно прибыть в международный аэропорт "Одесса".