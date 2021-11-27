home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

Киев и область завтра накроет туман

Фото из открытых источников

Туман накроет регион утром и ночью

В Киеве и области 28 ноября синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Ночью и утром 28 ноября туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности", - говорится в публикации.

Кроме того, по данным синоптиков, завтра ночью и утром туман накроет большинство западных, центральных и южных областей.

Вместе с тем, в ГСЧС рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Новости по теме: Прогноз погоды: В Украине объявлено штормовое предупреждение в ближайшие часы

Напомним, ранее в Одессе в понедельник, 22 ноября, через сильный туман четыре авиалайнера не смогли своевременно прибыть в международный аэропорт "Одесса".

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Жилищная программа для медиков: На каких условиях в Украине можно приобрести жилье в лизинг 20 тыс. долларов за жизнь министра: Что известно о покушении на Романа Лещенко Покушение на министра аграрной политики Лещенко и арест антивакцинатора Стахива: Главное на утро 19 ноября Расследование "слива" спецоперации "вагнеровцев" и имена подозреваемых по делу Майдана: Главное на утро 18 ноября

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект