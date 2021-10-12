Киев должен ускорить темпы вакцинации, чтобы избежать локдауна, - КГГА
Киев лидирует в вакцинальной кампании в Украине, однако в КГГА желают ускорить темпы вакцинации
В Киевской городской администрации предупреждают, что столица должна вакцинировать от COVID-19 максимальное количество киевлян, чтобы предотвратить локдаун. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко в интервью "Вечерний Киев", передает пресс-служба КГГА.
"В столице ежедневно увеличивается количество заболевших и госпитализированных: по состоянию на сегодня заполняемость коек в больницах, которые определены для приема больных COVID-19, составляет 44,6%.Чтобы предотвратить возможный локдаун, должны максимально быстро вакцинировать людей. Другой альтернативы нет", - сказала она.
Старостенко отметила, что ресурсов для наращивания темпов вакцинации хватает:
"Увеличиваем количество пунктов, делаем максимально удобную логистику, чтобы каждый желающий мог привиться".
По ее словам, вакцин достаточно и есть выбор – Coronavac, Pfizer, AstraZenecа.
Сейчас в столице работают 57 мобильных бригад, созданные для выезда на предприятия, в коллективы.
В ТРЦ еженедельно расширяют количество пунктов вакцинации и сейчас их уже 22.
Еще 117 пунктов прививки работают на базе лечебных учреждений города, также действует центр массовой вакцинации в МВЦ и 21 мини-вакцинальный центр.
Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки, 11 октября, против коронавирусной болезни COVID-19 вакцинировали 123 230 человек.