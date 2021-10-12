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Киев должен ускорить темпы вакцинации, чтобы избежать локдауна, - КГГА

Киевский городской совет Киевский городской совет

Киев лидирует в вакцинальной кампании в Украине, однако в КГГА желают ускорить темпы вакцинации

В Киевской городской администрации предупреждают, что столица должна вакцинировать от COVID-19 максимальное количество киевлян, чтобы предотвратить локдаун. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко в интервью "Вечерний Киев", передает пресс-служба КГГА.

"В столице ежедневно увеличивается количество заболевших и госпитализированных: по состоянию на сегодня заполняемость коек в больницах, которые определены для приема больных COVID-19, составляет 44,6%.Чтобы предотвратить возможный локдаун, должны максимально быстро вакцинировать людей. Другой альтернативы нет", - сказала она.

Старостенко отметила, что ресурсов для наращивания темпов вакцинации хватает:

"Увеличиваем количество пунктов, делаем максимально удобную логистику, чтобы каждый желающий мог привиться".

По ее словам, вакцин достаточно и есть выбор – Coronavac, Pfizer, AstraZenecа.

Сейчас в столице работают 57 мобильных бригад, созданные для выезда на предприятия, в коллективы.

В ТРЦ еженедельно расширяют количество пунктов вакцинации и сейчас их уже 22.

Еще 117 пунктов прививки работают на базе лечебных учреждений города, также действует центр массовой вакцинации в МВЦ и 21 мини-вакцинальный центр.

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Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки, 11 октября, против коронавирусной болезни COVID-19 вакцинировали 123 230 человек.

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