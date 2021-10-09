КГГА не будет достраивать незавершенные новострои, - источник

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Киевские власти не будут достраивать незавершенные столичные новострои, так как в бюджете на это нет денег. К тому же власти опасаются, что застройщики возьмут на вооружение такую практику. Об этом источник из Минрегиона рассказал журналистке 112ua.tv Алене Голубевой.

"Достраивать дома за свой счет город не имеет права. В бюджете – налоги киевлян. И представьте себе, что вместо того, чтобы вкладывать в школы, больницы, детсады и городские коммуникации, город будет достраивать за нерадивых застройщиков дома. Был бы хоть один такой прецедент, и в итоге строительный рынок бы четко отреагировал и сказал - подождем. Значит, другим так можно, и мы так хотим", - сказал чиновник.

Автор материала отмечает: в основном проблема недостроенных домов в Киеве сегодня связана с комплексами лопнувшего банка "Аркада" - ЖК "Патриотика", "Патриотика на озерах" и "Эврика". Только "Патриотика на озерах" предполагала строительство 43 жилых домов высотой 26-27 этажей, больницу, три школы, шесть детсадов и два торгцентра.

Дефицит средств на достройку "Патриотики" и "Эврики" оценивается в 3,2 млрд грн. Согласно меморандуму, который подписали мэр Киева Виталий Кличко, глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, глава Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут и министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, достраивать дома должна была группа "Столица". Но в августе финансирование и работы по достройке были приостановлены.

Детальнее об опасностях инвестиций в первичный рынок недвижимости читайте в материале "Из хорошего – только бетон: Как "попадают" люди, покупающие квадратные метры в киевских новостроях".