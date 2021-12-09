Картофель в 2022 году может вырасти в цене на 35%, овощи "борщевого набора" - на 15-20%, - НААН

Фото из открытых источников

В 2022 году ожидается повышение цен на картофель на 35%, овощей борщевого набора на 15-20%. Об этом журналисту 112ua.tv Алене Голубевой сообщила академик, вице-президент НААН Ануш Балян.

"С учетом урожая нынешнего года 9,7 млн т, а также повышение цен на электроэнергию (влияет на стоимость хранения в овощехранилищах) в первом квартале 2022 года, ожидается повышение цен на 15-20% в сравнении с ценами октября, которые сформировались по окончанию уборки урожая в сентябре. С учетом тенденции прошлых лет, картофель в зимой-весной 2022 года подорожает на порядка 35%", - говорит Балян.

В 2021 году овощи борщевого набора подорожали в среднем в 2,6 раз, в том числе из-за того, что в результате неблагоприятных погодных условий не был получен ожидаемый урожай. В нынешнем году цены на морковь в два раза превышают прошлогодние, на лук – в 2,5 раз, капуста – в три раза дороже, в три раза дороже и свекла. Единственным товаром группы, который подешевел, остается картофель. Сейчас средние оптовые цены на украинский картофель в три раза ниже, чем годом ранее.

Больше подробностей читайте в материале "Гречка по 65 грн и сало по 300 грн за кг: На сколько вырастут цены на продукты в 2022 году" на сайте 112ua.tv.