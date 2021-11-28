home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

Карантин в Украине: Желтая зона расширилась, в оранжевой - один регион

Фото из открытых источников

В большинстве областях объявлен "красный" уровень эпидопасности

В Украине в желтую зону карантина уже отнесены пять областей, а в оранжевой - только одна. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как отмечается, красная зона адаптивного карантина охватывает 19 регионов. В нее входят: г. Киев, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Волынская, Черкасская и Винницкая области.

При этом в оранжевой зоне находится лишь одна область – Полтавская.

А "желтый" уровень эпидопасности объявлен в Тернопольской, Кировоградской, Закарпатской, Черновицкой и Харьковской областях.

Статистика по заболеваемости коронавирусом в Украине на 28 ноября 2021

 Министерство здравоохранения Украины

Новости по теме: ВОЗ дала имя новому штамму коронавируса

Напомним, что вчера к оранжевой зоне карантина относились две области – Полтавская и Харьковская, а в желтой находилось на тот момент всего четыре региона.

Также, за сутки 27 ноября в Украине зафиксировали 7 483 случая Covid-19, госпитализировали с коронавирусной болезнью или подозрением на нее 3 456 человек, умерли 400 пациентов, выздоровели 10 270 человек.

В то же время, антилидером и по новым случаям заболевания, и по летальным случаям снова была Днепропетровская область (698 и 69 случаев соответственно).

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

"Большая семерка" осудила разжигание миграционного кризиса режимом Лукашенко Хорватия тоже остается открытой для украинских туристов Эстония сохранила возможность въезда для полностью вакцинированных украинцев После исключения Украины из зеленого списка закрытия границ ЕС не будет, - МИД

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект