Карантин в Украине: Желтая зона расширилась, в оранжевой - один регион

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В большинстве областях объявлен "красный" уровень эпидопасности

В Украине в желтую зону карантина уже отнесены пять областей, а в оранжевой - только одна. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как отмечается, красная зона адаптивного карантина охватывает 19 регионов. В нее входят: г. Киев, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Волынская, Черкасская и Винницкая области.

При этом в оранжевой зоне находится лишь одна область – Полтавская.

А "желтый" уровень эпидопасности объявлен в Тернопольской, Кировоградской, Закарпатской, Черновицкой и Харьковской областях.

Статистика по заболеваемости коронавирусом в Украине на 28 ноября 2021 Министерство здравоохранения Украины

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Напомним, что вчера к оранжевой зоне карантина относились две области – Полтавская и Харьковская, а в желтой находилось на тот момент всего четыре региона.

Также, за сутки 27 ноября в Украине зафиксировали 7 483 случая Covid-19, госпитализировали с коронавирусной болезнью или подозрением на нее 3 456 человек, умерли 400 пациентов, выздоровели 10 270 человек.

В то же время, антилидером и по новым случаям заболевания, и по летальным случаям снова была Днепропетровская область (698 и 69 случаев соответственно).