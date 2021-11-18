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Карантин в Украине: Желтая и красная зоны расширились

Фото из открытых источников

Самые жесткие ограничения действуют в Киеве и 18 областях

В Украине расширились красная и желтая зоны карантина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, в красной зоне находятся 18 регионов:

  • Киев,
  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровенская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская,
  • Волынская,
  • Черкасская,
  • Винницкая области.

В оранжевой зоне 3 региона:

  • Полтавская,
  • Харьковская,
  • Закарпатская области.

Кроме того, в желтой зоне теперь:

  • Тернопольская,
  • Кировоградская,
  • Черновицкая области.

Пресс-служба Минздрава

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Как сообщалось ранее, в Украине за последние сутки подтвердили 20 591 новый случай заболевания коронавирусом. Госпитализировано – 3907 человек; летальных исходов – 752; выздоровело – 19 633 человека.

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