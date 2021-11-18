Карантин в Украине: Желтая и красная зоны расширились
Самые жесткие ограничения действуют в Киеве и 18 областях
В Украине расширились красная и желтая зоны карантина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Как отмечается, в красной зоне находятся 18 регионов:
- Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская,
- Волынская,
- Черкасская,
- Винницкая области.
В оранжевой зоне 3 региона:
- Полтавская,
- Харьковская,
- Закарпатская области.
Кроме того, в желтой зоне теперь:
- Тернопольская,
- Кировоградская,
- Черновицкая области.
Как сообщалось ранее, в Украине за последние сутки подтвердили 20 591 новый случай заболевания коронавирусом. Госпитализировано – 3907 человек; летальных исходов – 752; выздоровело – 19 633 человека.