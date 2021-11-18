Карантин в Украине: Желтая и красная зоны расширились

Фото из открытых источников

Самые жесткие ограничения действуют в Киеве и 18 областях

В Украине расширились красная и желтая зоны карантина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, в красной зоне находятся 18 регионов:

Киев,

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровенская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская,

Волынская,

Черкасская,

Винницкая области.

В оранжевой зоне 3 региона:

Полтавская,

Харьковская,

Закарпатская области.

Кроме того, в желтой зоне теперь:

Тернопольская,

Кировоградская,

Черновицкая области.

Пресс-служба Минздрава

Новости по теме: Более 600 тысяч украинцев не пришли по вторую дозу вакцины против коронавируса

Как сообщалось ранее, в Украине за последние сутки подтвердили 20 591 новый случай заболевания коронавирусом. Госпитализировано – 3907 человек; летальных исходов – 752; выздоровело – 19 633 человека.