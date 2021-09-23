Карантин в Украине закончится весной. Но есть условие

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Впрочем даже вакцинированные лица сейчас должны носить маски, поскольку многие люди не вакцинированы

Карантин в Украине может завершиться уже весной, но есть условие - нужно вакцинироваться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства охраны здоровья Виктора Ляшко в ходе V Международного форума "Креативная Украина 2021".

"Вакцинируемся до Нового года - весной сможем спокойно жить без карантинных ограничений", - ответил Ляшко на вопрос, когда может закончиться карантин.

Ляшко также отметил, что даже вакцинированные лица сейчас должны носить маски, поскольку многие люди не вакцинированы, а человек, который получил прививку, может переносить возбудителя.

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Напомним, Киев и 8 областей находятся в оранжевой зоне за показателями заболеваемости COVID-19.