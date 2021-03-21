Карамазов: Власть пытается влезть в дела церкви вместо того, чтобы решать многочисленные проблемы в стране

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Власть пытается влезть в дела церкви вместо того, чтобы решать многочисленные проблемы в стране. Об этом заявил рок-музыкант Олег Карамазов во время спецэфира на телеканале "Перший Незалежний", который посвящен празднованию Дня Торжества Православия.

"Я думаю, дело идет не только о переименовании. Ключевые слова сказал Владыка Лука. О том, что мы должны жить по закону у нас в стране, в Украине. Жить по Конституции. Из 450 депутатов, которые по той же Конституции заседают в Верховном Совете, я с большинством, наверное, человек 300 знаю лично. И могу тебе сказать, и это не секрет, они этого не скрывают, что большинство наших депутатов - люди не верующие. И это не хорошо и не плохо. Кто-то из них там может быть верующим другой конфессии. Почему не верующий человек или человек другой конфессии должен решать судьбу и как жить нам, православным страны - вот это вопрос", – сказал он.

Музыкант подчеркнул, что поэтому много в нашей стране за последнее десятилетие изменилось, перевернулось с ног на голову.

"Беззаконие названо законом. Поэтому я думаю, конечно, и надеюсь, знаю, что руководитель нашей церкви на эту тему общается с президентом страны, я думаю, что все-таки найдутся люди и, опять-таки, наверное, прежде всего руководитель страны, который должен обратить внимание, что депутаты занимаются совсем не тем, ради чего мы их поставили. Страна умирает от ковида, страна умирает от нищеты, люди без работы, школьники без завтрашнего дня, наши дети. Вот о чем нужно думать. А нам подбрасывают тему - как нам называть свою церковь, нам подбрасывают тему межконфессиональных отношений. Это мы сами разберемся, люди, которые ходят в церковь, в какую нам ходить, как нам называться. Уж точно не дело не верующего человека, которого мы называем депутатом ВР, решать это за нас", – сказал Карамазов.

"Поэтому я думаю, что те люди, которых мы сейчас видим на экране, те люди, которые шли сегодня по улицам наших городов, - это свидетельство того, что вера наша славная в Украине, вера наша православная. И когда нам пихают или подсовывают под нос, что мы находимся в состоянии войны, а наш патриарх живет в городе-герое Москва - я думаю, что это тоже не трагедия, это не их дело, где живет наш патриарх. Потому что половина, часть людей в Украине с радостью приняли патриарха, который живет в Стамбуле. Я себе не позволяю их ни осуждать, ни думать, почему так. У церкви есть своя история взаимоотношений. Она порой бывала очень сложная", – добавил музыкант.

Напомним, сегодня, 21 марта, на телеканале "Перший Незалежний" прошел спецэфир, посвященный празднованию Дня Торжества Православия.

День Торжества Православия отмечают в первое воскресенье Великого поста. Празднику предшествует целая неделя Торжества Православия.