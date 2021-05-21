Капелланам на Донбассе вскоре могут дать статус военнослужащих

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За соответствующий законопроект проголосовали 299 нардепов

На заседании 21 мая Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект №4626, который предусматривает предоставление статуса военнослужащих капелланам в ООС. Соответствующая информация размещена на сайте парламента.

Как отмечается, документ предусматривает законодательное закрепление статуса военных капелланов как военнослужащих, создание Службы военного капелланства и определение ее структуры, подчинения и общей численности.

Предоставление капелланам статуса военнослужащих позволит обеспечить их соответствующие социальные гарантии. Предусмотрены также соответствующие квоты конфессионального представительства в зависимости от потребностей личного состава с учетом поликонфессиональности Украины.

Также закон устанавливает требования к лицам, которые могут быть военными капелланами, дает определение понятиям "духовно-религиозные потребности", "удовлетворения духовно-религиозных потребностей", "пастырская опека", "консультирование командование с духовно-религиозным вопросам".

В то же время в документе четко разграничена деятельность церкви и государства, определены принципы, на которых осуществляется деятельность службы военного капелланства, и очерчены функциональные обязанности капеллана как военного.

В документе также предусмотрено создание совещательных органов Межконфессиональных советов по вопросам военного капелланства при Минобороны и МВД.

Напомним, ранее в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №4265, предусматривающий государственную регистрацию геномной информации военнослужащих и преступников.