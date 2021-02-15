Камеры автофиксации нарушений ПДД получили новую функцию: В чем ее суть

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Первая из них заработала по-новому сегодня

На украинских дорогах камеры фотовидеофиксации начинают отслеживать водителей, которые движутся по полосе для движения общественного транспорта. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Проскочить побыстрее полосой для движения общественного транспорта и не получить админпостановление станет еще труднее. С 15 февраля камеры автофиксации смогут фиксировать нарушения проезда по полосе общественного транспорта", - отметил он.

По словам Билошицкого, первая такая камера установлена в Киеве на бульваре Дружбы народов, 36.

При этом чиновник добавил, что такие изменения действительно являются действенными и положительно влияют на ситуацию на дорогах.

"Система фото-и видеофиксации доказала свою эффективность. На местах где установлены комплексы автоматической фиксации правонарушений количество ДТП с пострадавшими и погибшими снизились в три раза", - обьяснил он.

Кроме этого Белошицкий заверил, что сейчас в Департаменте хотят и в дальнейшем не только увеличивать количество камер на трассах Украины, а и увеличивать количество функций, которые они могут выполнять.

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Ранее сообщалось, что в Украине в 2021 году на дорогах установят еще 220 камер фотовидеофиксации. Также планируют внедрять проект с автофантомами.