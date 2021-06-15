"Калькулятор жизни": Минздрав презентовал новую разработку для украинцев

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В ведомстве отметили, что точно никто не знает, сколько лет каждый может прожить, но калькулятор создан, опираясь на современные исследования и научные знания

Министерство здравоохранения Украины создало калькулятор, который может подсчитать продолжительность жизни человека. Для получения результата необходимо честно ответить на вопросы теста. Воспользоваться тестом можно по этой ссылке.

"Мы рады представить наш новый проект - "Калькулятор жизни"! Он анализирует ряд факторов: привычки, пищевое поведение, хронические заболевания, физическую активность и т.д., и оценивает, как они влияют на долголетие. Калькулятор показывает то, насколько положительные изменения увеличивают продолжительность жизни", - говорится в сообщении Центра общественного здоровья при Минздраве.

В ведомстве отметили, что точно никто не знает, сколько лет каждый может прожить, но специалисты создали "Калькулятор жизни", опираясь на современные исследования и научные знания. Он оценивает долголетие человека через призму его образа жизни.

Также приводится перечень факторов, влияющих на долголетие:

пищевые привычки;

место жительства;

физическая активность;

отношение к здоровью;

доступ к медицинским услугам.

Кроме того, медики объяснили принцип работы приложения.



"Берем демографические данные, добавляем оценку ваших привычек, анализ определенных заболеваний, еще немного магии ... Готово!", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения обновило требования к учреждениям детского оздоровления и отдыха на период карантина. В частности, ведомство рекомендуют лагерям принимать детей, проживающих в пределах региона, где расположено заведение.