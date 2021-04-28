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Какой будет погода в Украине на Пасху: Прогноз Укргидрометцентра

Фото из открытых источников

По данным синоптика, местами столбик термометра будет достигать 23 градусов тепла

На всей территории Украины на Пасху ожидается температура воздуха выше 10 градусов тепла, а кое-где даже больше +20 градусов. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

По ее словам, 2 мая с запада на восток будет проходить атмосферный фронт, поэтому в большинстве областей будет идти дождь. 

"Но это такие более летние дожди, с грозами", - пояснила Голеня. 

При этом специалист добавила, что на западе Украины ожидается более прохладная погода, в частности, 10-16 градусов тепла. В свою очередь на севере прогнозируется до 18-19 градусов с отметкой "+". 

"А в южных, центральных и восточных областях будет 22-23 градусов тепла", - резюмировала синоптик.

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Ранее сообщалось, что в Украину придет потепление уже 29 апреля. Синоптики прогнозируют во всех регионах до +19 градусов. 

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