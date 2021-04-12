Как отмечается, поступающие в магистратуру могут сдавать тест по английскому, немецкому, французскому или испанскому языку. Общее количество заданий в тесте – 42. На их выполнение отводится 60 минут.

В частности, тест будет состоять из двух частей – проверка чтения (22 задания) и использование языка (20 заданий). За каждый правильно предоставленный ответ можно получить 1 балл.

Известно, что тест будет содержать задания трех типов:

на выбор одного правильного ответа;

на установление соответствия;

на заполнение пропусков в тексте.

Регистрация для участия во вступительных испытаниях для поступления в магистратуру продлится с 11 мая по 3 июня 2021 года включительно.

Кроме того, в 2021 году поступающие в магистратуру могут подать результаты ЕВЭ по иностранному языку с прошлого года.

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Напомним, ранее министр образования и науки Сергей Шкарлет заявлял, что в 2021 году внешнее независимое оценивание могут провести в измененном формате через пандемию коронавируса COVID-19.