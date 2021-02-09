Каким будет ГИА по иностранному языку и как получить оценку без тестирования: В МОН дали рекомендации

Фото из открытых источников

ГИА по иностранному языку можно будет не сдавать, если ученики в 2020 или 2021 году получили сертификат международного языкового экзамена

Выпускники, выбравшие для сдачи государственной итоговой аттестации один из иностранных языков, должны знать о новых особенностях проведения аттестации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Согласно сообщению, в Минобразования разработали рекомендации по особенностям проведения ГИА по иностранным языкам в школах в 2020/2021 учебном году:

выпускники, которые для прохождения аттестации выбрали третьим учебным предметом историю Украины, могут выбрать четвертым предметом для ГИА иностранный язык и наоборот;

учащиеся, выбравшие третьим учебным предметом один из иностранных языков, могут выбрать другой иностранный язык как четвертый учебный предмет;

для проведения ГИА по иностранному языку в форме ВНО в предметном тексте будут использоваться задания двух уровней сложности: стандартный и профильный. Учащиеся, желающие проходить аттестацию по иностранному языку в форме ВНО и изучали этот язык на уровне стандарта, при регистрации для участия в тестировании должны указать уровень сложности заданий "стандарт", тоже самое касается и профильного уровня.

Кроме того, выпускникам, которые в 2020 или 2021 году получили сертификат международного языкового экзамена по иностранному языку уровня B-1 или высшего уровня (для классов с стандартным изучением языка) или уровня В-2 и высшего уровня (для классов с углубленным изучением иностранных языков), результаты этих экзаменов засчитываются как аттестация по иностранному языку.

Ученики, которые получили международный сертификат языкового экзамена уже после регистрации для прохождения ГИА по иностранному языку в форме ВНО, и до 5 марта 2021 года не перерегистрировались, получат оценку за ГИА по иностранному языку по результатам ВНО.

В то же время ученикам, которые получат международный сертификат языкового экзамена уровня В-1, В-2 (и выше) в период с 5 марта по 25 мая, и которые будут проходить ГИА по иностранному языку в форме ВНО, в приложение могут выставить оценку по ГИА – 12 баллов.

Также некоторые учащиеся могут пройти ГИА в учебном заведении (при условии, что они не регистрировались для участия в ВНО). Для них аттестация по иностранным языкам в письменной форме за тремя составными частями (аудирование, чтение и использование языка) с материалами, подготовленными учителем.

Новости по теме: Выпускникам стоит зарегистрироваться на ВНО: УЦОКО прокомментировал возможность отмены ГИА

Ранее сообщалось, что украинских школьников могут освободить от сдачи ГИА в форме ВНО. Такое решение может быть принято из-за пандемии коронавирус.