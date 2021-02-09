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Какие стоматологические услуги для детей и взрослых должны быть бесплатны в Украине: Объяснения от НСЗУ

Украинцы могут претендовать на бесплатную стоматологическую помощь Фото из открытых источников

Программа медицинских гарантий покрывает ургентную стоматологию и плановую стоматологическую помощь детям

В Национальной службе здоровья Украины заключили договоры с 1,4 тыс. медицинских учреждений и предоставили им более 7,3 млрд гривен на оказание медпомощи, в том числе стоматологической. В НСЗУ объяснили, какие услуги по стоматологической помощи должны быть бесплатными для детей и взрослых. 

Отмечается, что для взрослых программа медицинских гарантий покрывает ургентную стоматологию: снятие острой боли и лечение состояний, угрожающих жизни. В частности, бесплатная помощь предусмотрена для пациентов с такими диагнозами:

  • пульпит;
  • перелом зуба;
  • невралгия тройничного нерва;
  • химический ожог слизистой рта;
  • слюнокаменная болезнь;
  • карбункул и фурункул;
  • травмы мягких тканей челюстно-лицевой области.

В детский бесплатный пакет входит плановая стоматология, ведь она может предотвратить ухудшение общего здоровья ребенка.

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Отметим, в программе медицинских гарантий 2021 года стоматологическую помощь взрослым и детям выделено в отдельный амбулаторный пакет, который будет покрывать:

  • ургентную стоматологическую помощь взрослым и детям;
  • проведение инструментальных исследований в рамках ургентной стоматологической помощи;
  • плановую стоматологическую помощь детям, кроме ортодонтических процедур и протезирования.

В НСЗУ отметили, что протезирование, брекеты и другие дорогие стоматологические услуги не входят в гарантированный пакет.

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Напомним, ранее в Национальной службе здоровья Украины перечислили услуги, которые должны быть бесплатными в медицинских учреждениях для людей, получивших травмы.

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