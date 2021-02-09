Какие стоматологические услуги для детей и взрослых должны быть бесплатны в Украине: Объяснения от НСЗУ

Украинцы могут претендовать на бесплатную стоматологическую помощь Фото из открытых источников

Программа медицинских гарантий покрывает ургентную стоматологию и плановую стоматологическую помощь детям

В Национальной службе здоровья Украины заключили договоры с 1,4 тыс. медицинских учреждений и предоставили им более 7,3 млрд гривен на оказание медпомощи, в том числе стоматологической. В НСЗУ объяснили, какие услуги по стоматологической помощи должны быть бесплатными для детей и взрослых.

Отмечается, что для взрослых программа медицинских гарантий покрывает ургентную стоматологию: снятие острой боли и лечение состояний, угрожающих жизни. В частности, бесплатная помощь предусмотрена для пациентов с такими диагнозами:

пульпит;

перелом зуба;

невралгия тройничного нерва;

химический ожог слизистой рта;

слюнокаменная болезнь;

карбункул и фурункул;

травмы мягких тканей челюстно-лицевой области.

В детский бесплатный пакет входит плановая стоматология, ведь она может предотвратить ухудшение общего здоровья ребенка.

Отметим, в программе медицинских гарантий 2021 года стоматологическую помощь взрослым и детям выделено в отдельный амбулаторный пакет, который будет покрывать:

ургентную стоматологическую помощь взрослым и детям;

проведение инструментальных исследований в рамках ургентной стоматологической помощи;

плановую стоматологическую помощь детям, кроме ортодонтических процедур и протезирования.

В НСЗУ отметили, что протезирование, брекеты и другие дорогие стоматологические услуги не входят в гарантированный пакет.

Напомним, ранее в Национальной службе здоровья Украины перечислили услуги, которые должны быть бесплатными в медицинских учреждениях для людей, получивших травмы.