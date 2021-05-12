В ведомстве отметили, что медицинские справки должен выдавать семейный врач или педиатр, с которым у ребенка заключена декларация. Также этот врач направляет ученика к узким специалистам, чьи выводы также нужны для осмотра.

Перед поступлением в первый класс детям нужно посетить таких врачей и пройти такие анализы:

детский хирург;

детский ортопед-травматолог;

детский офтальмолог;

стоматолог;

другие специалисты по показаниям;

анализ крови на гемоглобин;

другие анализы по показаниям.

В то же время, дети, которые уже учатся в школе, должны проходить медицинский осмотр один раз в год, но не обязательно делать это перед самым учебным годом.

В НСЗУ добавили, что дети 7-17 лет должны, если есть такая необходимость, пройти осмотры у узких специалистов и сдать анализы. Нужны консультации и анализы для каждого возраста подскажет педиатр или семейный врач.

Добавим, что медицинские осмотры учащихся являются бесплатными.

Напомним, в Украине с 12 апреля началось зачисление детей в первые классы школ. Подать документы можно в течение полутора месяцев, до 31 мая. В условиях пандемии прием документов проводится с учетом действующих карантинных ограничений в каждом регионе.