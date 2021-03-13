Какие документы нужны для поступления абитуриентам без ID-карточек: Объяснение МОН

Среди них и свидетельство о рождении

"Для поступления в 2021 году граждане, которые отказались получать паспорт в форме ID-карты, подают лично: свидетельство о рождении; письмо территориального подразделения Государственной миграционной службы с информацией о принадлежности лица к гражданству Украины; заявление на имя руководителя учебного заведения”, - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что МОН направило письмо-разъяснение руководителям высших и профессиональных учебных заведений с информацией о поступлении в учебные заведения в 2021 году лиц, которые являются гражданами Украины, но из-за своих религиозных убеждений отказываются от получения паспорта гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем в форме ID-карты и проходят судебную процедуру для получения паспорта гражданина Украины в форме книжечки, 11 марта.

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Как добавляется, с целью урегулирования вопроса поступления такой категории детей в учреждения профессионального и высших учебных заведений между МОН и ГТСУ было достигнуто соглашение о возможности приема у таких лиц свидетельства о рождении и письма территориального подразделения ГМС с информацией о принадлежности лица к гражданству Украины, которое предоставляется лицу в ответ на его обращение.

Ранее в ведомстве заявляли, что в этом году выпускники из Донбасса и Крыма будут иметь возможность поступить в украинские вузы по упрощенной процедуре.