Как выглядит экзамен на уровень владения украинским языком: Обнародовали образец работы

Экзамен будет состоять из двух блоков - письменного и устного

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Нацкомиссия по стандартам государственного языка обнародовала образец экзамена на уровень владения украинским языком, который должны сдавать чиновники, которые хотят занять определенные государственные должности. Как выглядит этот экзамен-смотрите в материале. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, экзамен состоит из двух блоков – письменного и устного. Так, задания письменного блока предусматривают выполнение таких частей работы: "Культура языка", "Чтение" и "Письмо".

Работы "Культура языка" содержит 24 тестовых задания, а "Чтение" содержит 20 тестовых заданий.

Претендентам будут предлагать выполнить тестовые задания, которые проверяют:

умение применять украинский язык в условиях служебной коммуникации;

соблюдать нормы украинского литературного языка;

использовать речевые стратегии для реализации коммуникативных намерений;

понимать содержание и детали прочитанного текста, критически осмысливать прочитанное.

Вместе с тем, в части "Письмо" нужно будет выполнять одно задание открытого типа. Для этого необходимо прослушать аудиозапись, написать пересказ услышанного текста и выразить свое отношение к теме.

Созданный текст должен содержать не менее 100 слов. Эту часть экзамена будет проверять экзаменатор.

Во время части говорения претендент будет иметь возможность показать умение общаться на разные темы, не привязанные к узкому профессиональному направлению.

Продолжительность устной части экзамена, которая будет состоять из монолога претендента и диалога претендента с экзаменатором, не будет превышать 20 минут.

Добавим, что в рамках соответствующей темы претендент может касаться вопросов из сферы собственных профессиональных интересов, однако будут оценивать прежде всего:

логичность,

последовательность,

лексическую и грамматическую правильность речи,

способность поддерживать или начинать разговор,

умение выражать свои предпочтения, убеждать, дискутировать и тому подобное.

Общее время для выполнения работы ориентировочно составит 120 минут.

Напомним, с 16 июля около 100-150 тысяч депутатов и должностные лица органов местного самоуправления имеют пройти тест на владение государственным языком для применения ее при исполнении служебных обязанностей.