Как сохранить землю в Крыму: В представительстве президента дали подробную инструкцию

Фото из открытых источников

Необходимо обратиться в прокуратуру и направить жалобу в ЕСПЧ

Украинцы могут отстаивать собственные права на владение земельными участками на территории аннексированного Крыма. Об этом сообщает Представительство президента Украины в Крыму на своей странице в Facebook.

Как отмечается, для защиты прав гражданам необходимо:

собрать документы, подтверждающие право собственности в соответствии с законодательством Украины и подтверждающие процедуру изъятия земельного участка оккупационными властями.

обратиться в прокуратуру АР Крым с сообщением о факте изъятия земельного участка, где зарегистрируют уголовное производство по факту совершения уголовного правонарушения на территории временно оккупированного Крыма.

сотрудничество с прокуратурой АР Крым для направления материалов в Офис прокурора Международного уголовного суда для проведения расследования ситуации в Украине, ведь действия оккупационных властей являются военным преступлением согласно статье 8 Римского устава.

направить индивидуальную жалобу в Европейский суд по правам человека, поскольку государство-оккупант нарушает право на мирное владение имуществом, гарантированное статьей 1 Протокола 1 к Европейской Конвенции по правам человека.

Новости по теме: Юридически ничтожный: МИД отреагировал на указ о запрете владения землей в Крыму

Кроме этого, в представительстве напомнили, что "действие" указа президента РФ касается:

граждан Украины, которые проживали на территории Крыма до оккупации или проживают там до сих пор, но не получили паспортный документ оккупационной власти и имеют в собственности земельные участки на территории АР Крым и города Севастополя;

граждан Украины, которые никогда не проживали в Крыму , не имеют там регистрации, но приобрели в собственность земельные участки , расположенные на территории АР Крым и города Севастополь;

иностранных граждан (кроме граждан РФ), которые приобрели право собственности на земельные участки на территории АР Крым или города Севастополь в соответствии с законодательством Украины.

Новости по теме: Вопрос воды для Крыма может обостриться: Кравчук допустил атаку России с юга

Напомним, с 20 марта иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам запрещено владеть землей в большинстве районов Крыма.