Как организм человека может отреагировать на СOVID-вакцинацию: Минздрав дал объяснение

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Существует три вероятных варианта развертывания событий

Украинцы, которые вакцинируются от коронавируса, будут переносить болезнь значительно легче или не будут чувствовать ее вообще. Об этом во время брифинга сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, после введения вакцины существует несколько вероятных варианта развития событий. Первый из них - это инфицирование COVID-19, однако человек будет иметь незначительные симптомы.

"Могут быть случаи, когда человек может заболеть, но перенести в легкий способ болезнь, не иметь тяжелых последствий", - отметил министр.

При этом Степанов отметил, что также вакцинированые могут переболеть бессимптомно или и вообще не заразиться на коронавирус.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что уже на этой неделе Украина получит первую партию вакцины от коронавируса COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca. До конца февраля государство рассчитывает получить миллион доз препарата. Планировалось, что вакцинация населения от коронавирус начнется в Украине 15 февраля, однако первая партия вакцин замешкалась.