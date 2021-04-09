Как оформить пенсию во время карантина: Разъяснения Минсоцполитики

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В частности, можно воспользоваться мобильным приложением "Пенсионный фонд"

Как оформить пенсию онлайн в Украине во время карантина разъяснили в Минсоцполитики. Ведомство опубликовало инструкцию, как подать обращение и отслеживать состояние его обработки. Об этом сообщает Минсоцполитики на своем сайте.

В министерстве напомнили, что в условиях карантина услуги по пенсионному обеспечению можно получить удаленно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Кроме того, можно воспользоваться мобильным приложением "Пенсионный фонд".

Для подачи обращения за назначением пенсии в режиме онлайн потребуется:

зайти на сайт ПФУ и авторизоваться на нем при помощи электронной подписи или через систему электронной идентификации GOVID, которая позволяет войти в личный кабинет при помощи банковской карты (BankID) или оператора мобильной связи (MobileID);

после авторизации в "Личном кабинете" нужно выбрать раздел "Заявление на назначение пенсии", заполнить анкету и прикрепить к заявлению скан-копии необходимых для назначения пенсии документов (их перечень указан на сайте ПФУ);

на следующем этапе нужно указать вид желаемого формата пенсионного удостоверения - бумажного обычного образца или пластиковой карты с чипом, а также выбрать способ информирования по этапам обработки заявления;

заявление нужно подписать электронной подписью и отправить в ПФУ;

после отправки заявления в течение 10 дней придет СМС о решении о назначении пенсии;

состояние и результаты обработки заявления отражаются в "Личном кабинете".

В Минсоцполитики отметили, что после получения уведомления о назначении пенсии для подтверждения (проверки) предоставленных документов и получения пенсионного удостоверения нужно прийти в сервисный центр.

Рассчитать будущую пенсию по возрасту можно на сайте ПФУ с помощью "Пенсионного калькулятора".

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