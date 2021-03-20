Как не стать жертвой мошенников во время онлайн-шопинга: Советы киберполиции

Фото из открытых источников

Украинцев предостерегают не открывать сомнительные ссылки

Пользователи интернета могут подвергаться опасности во время онлайн-покупок. Об этом сообщила пресс-служба киберполиции.

"Онлайн-шопинг уже давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. Но вместе со всеми преимуществами, существует риск стать жертвой мошенничества при покупке в интернете", - говорится в сообщении.

Специалисты советуют:

не передавать никому данные банковской карты (особенно CVV-код и пин-код), ведь даже работники банка никогда не запрашивают такую информацию;

для безопасного онлайн-шопинга использовать только проверенные ресурсы и выбирать наложенный платеж;

в случае покупки на платформе объявлений, обсуждать детали сделки только в чате этой платформы и не переходить в сторонние мессенджеры;

обращать внимание, что сайты, принимающие онлайн-платежи, должны быть защищенными, для этого в названии адреса они должны содержать https:// и значок "замочек";

внимательно проверять правильность названия необходимого сайта. Один незаметный символ на панели адреса может означать, что вы попали на фишинговый сайт;

не переходить по сомнительным ссылкам.

Новости по теме: В Киеве задержали куратора интернет-игры, которая подталкивала детей к самоубийству

Ранее сообщалось, что в Украине впервые вынесли наказание за брань в социальной сети. Штраф получил житель Мукачево.