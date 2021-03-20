Как не стать жертвой мошенников во время онлайн-шопинга: Советы киберполиции
Украинцев предостерегают не открывать сомнительные ссылки
Пользователи интернета могут подвергаться опасности во время онлайн-покупок. Об этом сообщила пресс-служба киберполиции.
"Онлайн-шопинг уже давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. Но вместе со всеми преимуществами, существует риск стать жертвой мошенничества при покупке в интернете", - говорится в сообщении.
Специалисты советуют:
- не передавать никому данные банковской карты (особенно CVV-код и пин-код), ведь даже работники банка никогда не запрашивают такую информацию;
- для безопасного онлайн-шопинга использовать только проверенные ресурсы и выбирать наложенный платеж;
- в случае покупки на платформе объявлений, обсуждать детали сделки только в чате этой платформы и не переходить в сторонние мессенджеры;
- обращать внимание, что сайты, принимающие онлайн-платежи, должны быть защищенными, для этого в названии адреса они должны содержать https:// и значок "замочек";
- внимательно проверять правильность названия необходимого сайта. Один незаметный символ на панели адреса может означать, что вы попали на фишинговый сайт;
- не переходить по сомнительным ссылкам.
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