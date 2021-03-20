live
Новости » Общество Читати новину українською

Как не стать жертвой мошенников во время онлайн-шопинга: Советы киберполиции

Фото из открытых источников

Украинцев предостерегают не открывать сомнительные ссылки

Пользователи интернета могут подвергаться опасности во время онлайн-покупок. Об этом сообщила пресс-служба киберполиции. 

"Онлайн-шопинг уже давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. Но вместе со всеми преимуществами, существует риск стать жертвой мошенничества при покупке в интернете", - говорится в сообщении. 

Специалисты советуют:

  • не передавать никому данные банковской карты (особенно CVV-код и пин-код), ведь даже работники банка никогда не запрашивают такую информацию;
  • для безопасного онлайн-шопинга использовать только проверенные ресурсы и выбирать наложенный платеж;
  • в случае покупки на платформе объявлений, обсуждать детали сделки только в чате этой платформы и не переходить в сторонние мессенджеры;
  • обращать внимание, что сайты, принимающие онлайн-платежи, должны быть защищенными, для этого в названии адреса они должны содержать https:// и значок "замочек";
  • внимательно проверять правильность названия необходимого сайта. Один незаметный символ на панели адреса может означать, что вы попали на фишинговый сайт;
  • не переходить по сомнительным ссылкам.

Новости по теме: В Киеве задержали куратора интернет-игры, которая подталкивала детей к самоубийству

Ранее сообщалось, что в Украине впервые вынесли наказание за брань в социальной сети. Штраф получил житель Мукачево. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Польше обнародовали новые данные о катастрофе под Смоленском Польша вводит очередной национальный локдаун с субботы В Польше украинец угнал авто и убегал со стрельбой от полиции Стратегический бомбардировщик США впервые приземлился в Польше

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Вакцинация населения. Будет ли новый локдаун? | Брифинг заместителя министра Иващенко | 10.03.21
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Анна Герман | Санкции против каналов. Дело Стерненка. Вакцинация | Голос народа | 25.02.21