Как будут работать новые ограничения в каждой из зон карантина: Минздрав дал разъяснения
Ограничения будут действовать при усилении адаптивного карантина
Правительство утвердило изменения в карантинные ограничения. Они будут действовать при усилении адаптивного карантина. Об этом сообщает пресслужба МОЗ.
Сегодня появилось детальное разъяснение новых карантинных ограничений и норм при разных уровнях эпиднебезопасности:
зеленый уровень (вся Украина)
обязательное ношение маски в общественных помещениях и общественном транспорте
желтый уровень (вся Украина)
Запрещено:
- массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. метра площади здания или территории,
- заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,
- заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров,
- работа учреждений образования, кроме тех, где менее 80% персонала имеют желтый или зеленый COVID-сертификат
Ограничения не будут применяться в случае наличия у более 80% персонала и 100% посетителей заведений или мероприятий, кроме лиц, которые не достигли 18 лет, желтых или зеленых COVID-сертификатов
оранжевый уровне (регионы)
ограничения и нормы желтого уровня
местные власти могут вводить дополнительные ограничения
красный уровень (регионы)
Запрещено:
- работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос,
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров,
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
- работа учреждений образования, кроме заведений где 100% работников имеют зеленый COVID-сертификат
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
- работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино - и видеосъемки,
- работа заведений, предоставляющих услуги по размещению (хостелы, гостиницы)
Ограничения не будут применяться в случае наличии у всего персонала и всех посетителей заведений или мероприятий, кроме лиц, которые не достигли 18 лет, желтых или зеленых COVID-сертификатов.
Напомним, ранее главный санврач страны Игорь Кузин заявил, что вероятнее всего, на этой неделе Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций примет решение о переводе Украины в желтую зону карантина, которое должно вступить в силу через 7 дней.