Как будут работать новые ограничения в каждой из зон карантина: Минздрав дал разъяснения

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Ограничения будут действовать при усилении адаптивного карантина

Правительство утвердило изменения в карантинные ограничения. Они будут действовать при усилении адаптивного карантина. Об этом сообщает пресслужба МОЗ.

Сегодня появилось детальное разъяснение новых карантинных ограничений и норм при разных уровнях эпиднебезопасности:

зеленый уровень (вся Украина)

обязательное ношение маски в общественных помещениях и общественном транспорте

желтый уровень (вся Украина)

Запрещено:

массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. метра площади здания или территории,

заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,

заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров,

работа учреждений образования, кроме тех, где менее 80% персонала имеют желтый или зеленый COVID-сертификат

Ограничения не будут применяться в случае наличия у более 80% персонала и 100% посетителей заведений или мероприятий, кроме лиц, которые не достигли 18 лет, желтых или зеленых COVID-сертификатов

оранжевый уровне (регионы)

ограничения и нормы желтого уровня

местные власти могут вводить дополнительные ограничения

красный уровень (регионы)

Запрещено:

работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос,

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров,

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

работа учреждений образования, кроме заведений где 100% работников имеют зеленый COVID-сертификат

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино - и видеосъемки,

работа заведений, предоставляющих услуги по размещению (хостелы, гостиницы)

Ограничения не будут применяться в случае наличии у всего персонала и всех посетителей заведений или мероприятий, кроме лиц, которые не достигли 18 лет, желтых или зеленых COVID-сертификатов.

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Напомним, ранее главный санврач страны Игорь Кузин заявил, что вероятнее всего, на этой неделе Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций примет решение о переводе Украины в желтую зону карантина, которое должно вступить в силу через 7 дней.