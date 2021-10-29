Как безболезненно перейти на зимнее время: Советы от Минздрава

Смена светового дня может вызвать раздражительность и ощущение утомленности

Министерство здравоохранения дало советы украинцам, как перейти на зимнее время без ущерба для здоровья. Об этом на официальной странице в Facebook сообщила пресс-служба ведомства.

"В ночь на 31 октября Украина сменит время на зимнее. Перевод часов будет означать, что световой день станет короче, а нехватка солнечного света сказывается на общем самочувствии", - говорится в публикации.

Как отмечается, изменение светового дня может вызвать раздражительность и ощущение утомленности, поэтому Минздрав дал несколько советов украинцам, которые будут полезными для здоровья.

"При возможности следует выходить на улицу в дневное время суток. Ведь это один из способов получить витамин D. Во время, когда ночь становится длиннее, а день — короче, может возникнуть дефицит этого витамина. Поэтому стоит проконсультироваться с врачом относительно приема профилактической дозы витамина D", - отметили в ведомстве.

Министерство советует подготовить организм к внезапному изменению графика. За несколько дней до перевода часов попробовать ложиться спать на 15-20 минут позже. Сон должен быть регулярным и иметь одинаковую продолжительность.

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Кроме того, стоит соблюдать гигиену сна. Отложить телефон минимум за час до сна. Вместо просмотра телевизора стоит выбирать чтение книги, принять теплый душ и приглушить свет.

Для лучшего самочувствия и из-за перевода часов на зимнее время украинцам стоит добавить активности в свою жизнь.

"Легкая тренировка улучшит сон. Однако тренироваться нужно не позже чем за четыре часа до отдыха, поскольку повышение температуры тела может усложнить процесс засыпания", - отметили в министерстве.

Также для того, чтобы перевод часов на зимнее время не повлиял на самочувствие, стоит ужинать в одно и то же время. Во время ужина следует отдавать предпочтение белкам и клетчатке, есть меньше углеводов.

Как сообщалось ранее, с 31 октября в Украине начнет действовать зимнее время, поэтому стрелки часов нужно будет перевести на один час назад.