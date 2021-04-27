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Как банки будут работать на майские праздники: НБУ разъяснил график работы

Здание Нацбанка Украины Фото - НБУ

Система электронных платежей будет работать во все дни, однако, банковские учреждения самостоятельно будут определять рабочие часы

Украинские банки самостоятельно будут определять график работы в выходные, праздничные и нерабочие дни. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Национального банка Украины. 

"Приближаются майские праздники, которые в этом году приходятся на выходные дни: 1 мая – День труда, 2 мая – Пасха, 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Поэтому согласно законодательству праздничными и официальными выходными днями будут 1-4 и 8-10 мая", - говорится в сообщении. 

Как отмечается, несмотря на длительные уик-энды для украинцев, система электронных платежей Национального банка (СЭП) будет работать в режиме 23/7. Таким образом, банки смогут осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и 7 дней в неделю.

При этом добавляется, что соответствующий график банковские учреждения принимают самостоятельно, учитывая потребности клиентов и руководствуясь нормами законодательства Украины. 

Следовательно, в банках, которые будут осуществлять межбанковские платежи:

  • 1-4 мая - будут отображать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 5 мая 2021 года;
  • 8-10 мая - будут отображать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 11 мая 2021 года.

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Напомним, что в начале мая украинцы будут иметь два длинных уик-энда в связи с Днем труда, Пасхой и Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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