Кабмин запретил работу общественного транспорта в красной зоне карантина

Согласно сообщению, правительство запретило регулярные и нерегулярные транспортные перевозки пассажиров (кроме транзитных) в красной зоне карантина.

Как известно, сейчас в красной зоне карантина территории Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

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Стоит заметить, что в начале февраля в Министерстве здравоохранения обещали, что после возвращения адаптивного карантина в красной зоне не будут запрещать работу общественного транспорта.

Напомним, сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что к попаданию в красную зону карантина приблизились еще 10 областей Украины. Сейчас эти области находятся в оранжевой зоне.