Кабмин запретил работу общественного транспорта в красной зоне карантина
Сейчас красный уровень действует на территории Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей
Кабинет министров Украины расширил перечень карантинных ограничений красного уровня эпидемической опасности распространения COVID-19, запретив работу общественного транспорта. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавірус_інфо".
Согласно сообщению, правительство запретило регулярные и нерегулярные транспортные перевозки пассажиров (кроме транзитных) в красной зоне карантина.
Под ограничения не попадают:
- перевозка пассажиров легковыми автомобилями в количестве 5 человек с водителем, но без учета детей;
- перевозка пассажиров служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества мест для сидения и при условии информирования о маршруте движения органов Нацполиции;
- перевозка пассажиров специальными железнодорожными рейсами внутреннего сообщения, которые согласованы с Минздравом и Министерством инфраструктуры;
- перевозка пассажиров специальными железнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.
Как известно, сейчас в красной зоне карантина территории Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.
Стоит заметить, что в начале февраля в Министерстве здравоохранения обещали, что после возвращения адаптивного карантина в красной зоне не будут запрещать работу общественного транспорта.
Напомним, сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что к попаданию в красную зону карантина приблизились еще 10 областей Украины. Сейчас эти области находятся в оранжевой зоне.