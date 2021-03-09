live
Новости » Общество Читати новину українською

Кабмин запретил работу общественного транспорта в красной зоне карантина

Фото из открытых источников

Сейчас красный уровень действует на территории Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей

Кабинет министров Украины расширил перечень карантинных ограничений красного уровня эпидемической опасности распространения COVID-19, запретив работу общественного транспорта. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Согласно сообщению, правительство запретило регулярные и нерегулярные транспортные перевозки пассажиров (кроме транзитных) в красной зоне карантина.

Под ограничения не попадают:

  • перевозка пассажиров легковыми автомобилями в количестве 5 человек с водителем, но без учета детей;
  • перевозка пассажиров служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества мест для сидения и при условии информирования о маршруте движения органов Нацполиции;
  • перевозка пассажиров специальными железнодорожными рейсами внутреннего сообщения, которые согласованы с Минздравом и Министерством инфраструктуры;
  • перевозка пассажиров специальными железнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.

Как известно, сейчас в красной зоне карантина территории Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Новости по теме: Локдаун в Украине: Степанов назвал условия введения

Стоит заметить, что в начале февраля в Министерстве здравоохранения обещали, что после возвращения адаптивного карантина в красной зоне не будут запрещать работу общественного транспорта.

Напомним, сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что к попаданию в красную зону карантина приблизились еще 10 областей Украины. Сейчас эти области находятся в оранжевой зоне.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Цены на газ: "Нафтогаз" отсрочил тепловикам часть платежей до осени Скандальное назначение: Именно Витренко провалил добычу украинского газа, - политический эксперт "Нафтогаз" назвал цену на газ для населения на март Относительно "Нафтогаза" и его аудита открыто несколько производств

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Вакцинация. Побочные эффекты вакцины. Статистика COVID-19 | Брифинг Степанова | 09.03.21
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Анна Герман | Санкции против каналов. Дело Стерненка. Вакцинация | Голос народа | 25.02.21