Кабмин выступил за увеличение помощи при рождении ребенка до 50 тыс. гривен

Сейчас сумма такой помощи составляет 41 280 гривен, и она не пересматривалась с 2014 года

Кабинет министров Украины разработал и одобрил законопроект "О государственной помощи семьям с детьми" об увеличении размера выплат при рождении ребенка. Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 26 мая.

Стоит отметить, сейчас сумма такой помощи составляет 41 280 гривен, и она не пересматривалась с 2014 года. В проекте предлагается с начала следующего года увеличить ее до 50 тысяч гривен.

Также в документе сказано, что сразу будут выплачивать 25% (то есть, 12,5 тысяч), остальную сумму - в течение трех лет.

С 2023 года помощь при рождении ребенка предлагается увеличивать ежегодно на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен (на процент инфляции).

В случае принятия данного закона увеличится также размер денежной помощи при усыновлении, так как она предоставляется в размере, установленном для выплат помощи при рождении.

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Ранее этот проект закона был вынесен на общественное обсуждение.