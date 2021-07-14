Кабмин внес изменения в порядок использования и формирования COVID-сертификатов
Улучшение внедрения и использования документа позволит расширить возможности граждан
Кабинет Министров внес изменения в Порядок формирования и использования сертификатов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19. Соответствующее постановление было принято во время заседание правительства.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, улучшения внедрения и использования в Украине COVID-сертификатов технически совместимых с введенными в Европейском Союзе, позволит обеспечить большее количество граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, возможностью выезда, транзитного проезда и пребывания на территории иностранных государств.
В частности, государств-членов Европейского Союза, а также дополнительными возможностями по контролю соблюдения ограничительных противоэпидемических мер в Украине.
Напомним, ранее первые цифровые COVID-сертификаты уже частично заработали в Украине. Для поездок за границу они начнут действовать после того, как его признают другие государства. В ближайшее время будет проведена оценка готовности к признанию наших сертификатов странами-членами ЕС.