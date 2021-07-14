Кабмин внес изменения в порядок использования и формирования COVID-сертификатов

Здание Кабинета министров в Киеве Фото: Vasyl Mokan / Facebook

Улучшение внедрения и использования документа позволит расширить возможности граждан

Кабинет Министров внес изменения в Порядок формирования и использования сертификатов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19. Соответствующее постановление было принято во время заседание правительства.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, улучшения внедрения и использования в Украине COVID-сертификатов технически совместимых с введенными в Европейском Союзе, позволит обеспечить большее количество граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, возможностью выезда, транзитного проезда и пребывания на территории иностранных государств.

В частности, государств-членов Европейского Союза, а также дополнительными возможностями по контролю соблюдения ограничительных противоэпидемических мер в Украине.