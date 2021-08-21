Кабмин утвердил план мероприятий для создания Президентского университета

Здание Кабинета министров в Киеве Фото: Vasyl Mokan / Facebook

Обучение хотят начать с 1 октября 2023 года

Кабинет министров утвердил план мероприятий по реализации концепции проекта "Президентский университет". Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, образовательный процесс в заведении должен начаться 1 октября 2023 года. Также предполагается, что до конца этого года МОН совместно с Минэкономики подготовят концепцию научно-технологического парка со специальным правовым режимом, который будет действовать при Президентском университете.

В соответствии с мероприятиями выполнения строительных работ первой очереди строительства, получение акта готовности объекта к эксплуатации, ввод в эксплуатацию учебно-лабораторного корпуса и апарт-отеля для студентов и преподавателей запланировано до 1 октября 2023 года.

Формирование администрации президентского университета и подготовка уставных документов будет происходить в течение 2022 года.

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Как отмечается, до января 2022 года запланировано сформировать перечень образовательно-научных направлений функционирования Президентского университета и рабочих групп по направлениям подготовки, а также подготовить перечень учебно-научных лабораторий, планов их оснащение и составление смет.

Разработка условий привлечения специалистов на должности научных и научно-педагогических работников и правил проведения конкурса будет проходить до декабря 2022 года.

Проведение конкурса на должности научных и научно-педагогических работников Президентского университета запланировано осуществить до мая 2023 года.

Кроме этого, в 2024-2025 годах будет продолжаться строительство и ввод в эксплуатацию второй и третьей очередей объектов учебно-лабораторного корпуса, апарт-отеля для студентов и преподавателей. Завершить строительство всех объектов университета планируют в октябре 2025 года.

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Напомним, ранее правительство Украины утвердило сумму на строительство Президентского университета на это потратят 70 млн гривен.