Кабмин утвердил изменения в индивидуальные номерные знаки на авто

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Отныне, номерной знак, изготовленный по индивидуальному заказу, может содержать 3-8 символов для авто и 3-6 символов для мотоцикла

Кабинет министров Украины утвердил изменения в Положение об индивидуальных номерных знаках на автомобиле. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Как отмечается, правительство исключило положение о соответствии индивидуальных номерных знаков требованиями государственных стандартов и уточнило количество символов.

Отныне, номерной знак, изготовленный по индивидуальному заказу, может содержать от 3 до 8 символов для авто и от 3 до 6 символов для мотоцикла.

К слову, ранее разрешалось от 3 до 8 символов (букв) или от 3 до 7 символов (букв) плюс 1 цифра для авто, от 3 до 6 символов (букв или 5 букв плюс 1 цифра) для мотоциклов.

Теперь образцы индивидуальных номерных знаков и требования к ним устанавливает отдельно Министерство внутренних дел.

Кроме того, номерной знак не может содержать полное или сокращенное наименование органа государственной власти, изображение Государственного Герба или государственного флага Украины, государственных символов других стран и международных организаций, надписи ненормативного происхождения, дискриминационной надписи по языковым, национальным, религиозным, расовым и другим признакам.

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Ранее сообщалось, что на сайте главного сервисного центра Министерства внутренних дел появилась страница, на которой можно узнать обо всех доступных комбинациях номерных знаков.