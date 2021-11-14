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Кабмин согласовал проект об электронных вида на жительство иностранцев в Украине

Фото из открытых источников

Это позволит людям, которые на законных основаниях находятся в Украине, так же пользоваться публичными услугами онлайн

Кабинет министров принял экспериментальный проект об электронных вида на жительство. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Facebook.

"Теперь эти документы будут доступны для иностранцев в "Дії" как аналог обычного паспорта. Это позволит людям, которые на законных основаниях находятся в Украине, так же пользоваться публичными услугами онлайн", - написал глава правительства.

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Напомним, ранее Денис Шмыгаль проинформировал, что Кабмин дал старт проекту, который позволяет украинцам, имеющим паспорт-книжку, изменить адрес регистрации места жительства онлайн, что предусмотрено законопроектом №5463 о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места проживания в Украине, который был принят в парламенте во втором чтении.

Достаточно заполнить заявление на портале или в приложении "Дыя", и информация будет подтянута автоматически. Ранее такая услуга была доступна для владельцев ID-карт.

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