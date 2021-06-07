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Кабмин разрешил въезжать в Украину вакцинированным иностранцам

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Вакцинация должна быть проведена препаратом, включенным ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях

Кабинет министров Украины разрешил иностранцам, которые въезжают на территорию Украины, кроме ПЦР-тестов, предъявлять тесты на антиген к коронавирусу или документ о вакцинации. Это предусмотрено в обнародованном сегодня постановлении на "Урядовом портале"

Отмечается, что, кроме этого, иностранцы при въезде в Украину могут предоставить документ, который подтверждает прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 препаратами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

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Напомним, Кабинет министров Украины пересмотрел и смягчил ограничение адаптивного карантина, который действует на территории страны.

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